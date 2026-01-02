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Landsby får 25 kvadratmeter stort kunstværk: - Det har vi savnet

En af de lokale landsbyer får fredag opfyldt sit ønske om et gavlmaleri midt i byen. Det er en kunstnergruppe, der er gået sammen med byens skole om at skabe et kunstværk, som blot er én af flere kreative tiltag, borgerne kan se frem til.