Nyheder

lørdag 11. jul. 2026 - Ry
FDF Ansager er taget på landslejr!
I år kan FDF-landslejren, tidligere kendt som Marselisborglejren og Julsølejren, fejre 100-års jubilæum, og FDF Ansager er selvfølgelig med!
fredag 10. jul. 2026 - Ansager
Nyt Kirkenyt kan nu læses online
Læs om Filsø-turen, høstarrangementer, lokale historier og nyt fra menighedsrådene.
fredag 10. jul. 2026 - Ansager
RIKA mangler hestekræfter på hjul
Rideklubben søger brugt havetraktor til vigtig banepleje
mandag 6. jul. 2026 - Ansager
Banko på Ansager Plejecenter
Danske Seniorer Ansager-Skovlund inviterer igen til bankospil på Ansager Plejecenter
søndag 5. jul. 2026 - Ansager
Harmonikaen fylder Ansager Kirke med musik
Fire koncerter giver publikum en stemningsfuld musikoplevelse med fri entré fredag eftermiddag
tirsdag 30. jun. 2026 - Ansager
Tak for vellykket RIKA-stævneweekend
74 starter og stor opbakning sikrede en vellykket weekend trods sommervarmen
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