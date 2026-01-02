Nyheder
lørdag 11. jul. 2026 - Ry
I år kan FDF-landslejren, tidligere kendt som Marselisborglejren og Julsølejren, fejre 100-års jubilæum, og FDF Ansager er selvfølgelig med!
fredag 10. jul. 2026 - Ansager
Læs om Filsø-turen, høstarrangementer, lokale historier og nyt fra menighedsrådene.
fredag 10. jul. 2026 - Ansager
Rideklubben søger brugt havetraktor til vigtig banepleje
mandag 6. jul. 2026 - Ansager
Danske Seniorer Ansager-Skovlund inviterer igen til bankospil på Ansager Plejecenter
søndag 5. jul. 2026 - Ansager
Fire koncerter giver publikum en stemningsfuld musikoplevelse med fri entré fredag eftermiddag
tirsdag 30. jun. 2026 - Ansager
74 starter og stor opbakning sikrede en vellykket weekend trods sommervarmen
Det sker næste uge
- onsdag den 15. juli kl. 14.00Banko på Ansager Plejecenter
Danske Seniorer Ansager-Skovlund inviterer igen til bankospil på Ansager Plejecenter
Vist i lokale medier
- tirsdag den 10. marts 2026
- fredag den 2. januar 2026
- tirsdag den 7. oktober 2025JV: Landsby får 25 kvadratmeter stort kunstværk: - Det har vi savnet
En af de lokale landsbyer får fredag opfyldt sit ønske om et gavlmaleri midt i byen. Det er en kunstnergruppe, der er gået sammen med byens skole om at skabe et kunstværk, som blot er én af flere kreative tiltag, borgerne kan se frem til.